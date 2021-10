Genova – Migliorano le condizioni delle due persone intossicate ieri sera nell’incendio divampato in uno stabile di corso Sardegna, non lontano dall’incrocio con piazza Giusti.

Intorno alle 19,30 l’allarme dato da alcuni residenti del palazzo che hanno sentito un forte odore di bruciato ed hanno trovato denso fumo nero che usciva da un locale adibito ad ufficio al piano terreno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito evacuato il palazzo e soccorso le due persone rimaste intossicate e le hanno affidate alle cure del 118.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo che ha danneggiato l’intero ufficio e stava per estendersi ad altri appartamenti.

In corso le indagini per accertare le cause del rogo e se siano state rispettate tutte le norme anti incendio.