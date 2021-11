Genova – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Alpini d’Italia, nel quartiere genovese di Di Negro.

Qui, per cause che saranno chiarite successivamente, un uomo che viaggiava in sella al suo scooter si è scontrato con un’auto ed è caduto, finendo sotto a un mezzo dell’AMIU che si stava muovendo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato liberato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno raccolto elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente.