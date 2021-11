Genova – Nuovo corteo no vax e no green pass in atto nel centro cittadino e disagi alla circolazione locale.

Il corteo parte da piazza della Nunziata per andare in via Balbi e via Doria e ancora in via San benedetto per poi proseguire in via Milano, via Lungomare Canepa e via Pacinotti sino a piazza Massena a Cornigliano

Un incidente stradale lungo il percorso ha fatto scattare una deviazione della polizia locale rispetto al percorso originario

Pesanti i disagi per gli automobilisti nella zona del corteo.