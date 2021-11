Genova – Una cancellata chiuderà durante la notte i giardini Catellani a Pegli. Il Comune di Genova ha approvato la richiesta, avanzata dai cittadini tramite i loro rappresentanti di porre rimedio alle continue irruzioni dei vandali all’interno dei giardini pubblici.

L’area verrà chiusa da una cancellata nelle ore notturne per impedire l’accesso ai malintenzionati che ora compiono atti di teppismo e vandalismo e abbandonano rifiuti e sporcizia in ogni angolo.

La speranza è che la cancellata blocchi effettivamente i teppistelli che frequentano i giardini Catellani nelle ore notturne visto che la possibilità che venga “scavalcata” non può essere esclusa.

La richiesta dei cittadini, infatti, prevedeva anche l’aumento della presenza di personale addetto alla sicurezza ed in particolare della polizia locale visto che il presidio a ponente è sempre più risicato e spesso “convogliato” nella zona del Centro Storico.