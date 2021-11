Genova – Nuovo stop e nuovi disagi per gli utenti della funicolare Zecca-Righi- L’impianto si fermerà alle ore 9 per riaprire solo alle 12 per consentire nuovi lavori di manutezione.

Amt fa sapere che per tutta la durata del fermo sarà in funzione il servizio sostitutivo con bus ma i tempi di percorrenza diventeranno inesorabilmente più lunghi e i disagi saranno molti.