Genova – Mattinata di disagi alla circolazione veicolare e automobilisti inferociti a Brignole.

Nella zona tra via Archimede e il sottopasso della ferrovia che riconduce alla parte finale di via Tolemaide e piazza delle Americhe, in direzione centro, il traffico è completamente bloccato.

I veicoli che provengono da via Archimede rimangono bloccati dal flusso veicolare che si muove per via Tolemaide creando, di fatto, un grande ingorgo che ha ripercussioni a catena.

Sul posto il traffico in questo momento scorre a singhiozzo mentre monta il malcontento da parte degli utenti della strada che, ogni giorno, devono fare i conti con questa situazione.