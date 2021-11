Genova – Forti raffiche di vento si abbattono sulla città dalla scorsa notte provocando danni e disagi.

Parchi e giardini pubblici sono chiusi per precauzione e la strada Sopraelevata Aldo Moro è vietata a moto e scooter e mezzi furgonati e telonati.

Si raccomanda la massima attenzione alla guida, anche su strade ed autostrade della Liguria a causa di forti raffiche improvvise.

In autostrada particolare attenzione su viadotti ed in uscita dalle gallerie.

Sull’autostrada A12 Genova – Livorno segnalato un grosso telone – forse perso da un camion – caduto sulla strada tra Genova Nervi e Genova Est.