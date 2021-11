Crescono ancora i nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria ma per fortuna nell’ultimo bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria non si contano nuove vittime.

Sono 315 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.124 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12.281 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 37

– SAVONA (Asl 2): 58

– GENOVA: 139, di cui:

• Asl 3: 89

• Asl 4: 50

– LA SPEZIA (Asl 5): 81