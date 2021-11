Genova – Traffico in tilt questa mattina in corso Europa dove lunghe code sono segnalate da levante in direzione centro.

Particolarmente difficile la stazione tra il cavalcavia di via Cavallotti e il centro cittadino, anche a causa della chiusura di via dei Mille e via Redipuglia, a Sturla, per un incidente che è costato la vita a una donna di 36 anni.

Notizia in aggiornamento