Montoggio – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena il pensionato di 60 anni rimasto gravemente ustionato, questo pomeriggio, mentre cercava di accendere la stufa di casa.

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l’uomo avrebbe usato una bottiglia di alcol per accedere il fuoco e il ritorno di fiamma avrebbe incendiato i vestiti.

La fiammata ha procurato gravi ustioni e per l’uomo si è reso necessario il trasporto urgente con l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha trasportato e calato nel prato dietro l’abitazione il personale SAF e medico per il pronto intervento.

La squadra dei vigili del fuoco di Busalla ha bloccato il traffico veicolare e provveduto all’evacuazione del fumo nella casa e messo in sicurezza l’alloggio.

l paziente, trasportato con l’ambulanza a Casella è stato poi issato a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Villa Scassi.