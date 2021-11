Genova – Hanno minacciato e derubato due ragazzini per un “bottino” di poco più di 20 euro. Una vera e propria baby gang di bulletti quella rintracciata e denunciata dalla polizia nell’elegante quartiere di Albaro.

I quattro, tutti minorenni, vestivano abiti firmati e appartengono a famiglie della cosiddetta “Genova Bene” ma “giocavano” a fare i duri come nelle bande delle periferie più degradate.

Dopo aver preso di mira due ragazzini più o meno coetanei e forse per una specie di “prova di coraggio” i quattro hanno accerchiato le vittime con il volto coperto e hanno intimato di consegnare il denaro in loro possesso.

In totale hanno rapinato 20 euro ma sono stati rapidamente scoperti e fermati dagli agenti della squadra Volanti dopo la denuncia dei derubati che hanno descritto con grande accuratezza i loro aguzzini.

Alla presenza dei loro genitori hanno ricevuto la denuncia e si spera comprendano la gravità del loro gesto.