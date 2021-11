Una serie di passaggi perturbati prevista per i prossimi giorni porterà pioggia a maltempo sulla Liguria, con possibili precipitazioni anche di una certa intensità. Temperature in progressivo calo su valori più tipicamente invernali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 22 novembre 2021

Tra la notte ed il mattino rovesci anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale, fino alle prime ore della mattinata non si escludono rovesci anche sull’Imperiese. Fiocchi di neve sulle Alpi Liguri oltre i 2000 metri

Nel corso del pomeriggio piovaschi sparsi tra Savonese e Genovesato, cieli molto nuvolosi o coperti ma con piogge sporadiche o del tutto assenti altrove. Ancora deboli nevicate sulle Alpi Liguri oltre i 1800 metri.

Venti da moderati a tesi/forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele; moderati da est/sud-est a levante, di direzione variabile sull’Imperiese.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature in lieve calo.

Costa: min +9/14°C, max +14/17°C

Interno: min +1/+8°C, max +8/13°C

Martedì 23 novembre 2021

Al mattino residue precipitazioni sui versanti padani occidentali, fiocchi di neve sulle Alpi Liguri oltre i 1500 metri. Per il resto della giornata alternanza tra sole ed annuvolamenti sull’intera regione.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, moderati a levante.

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve flessione, massime stazionarie.

Tendenza per mercoledì 24 novembre 2021

Al mattino rapido aumento della nuvolosità, dal pomeriggio precipitazioni in graduale estensione da ponente verso levante.

In serata quota neve in calo specie sui versanti padani occidentali.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione.