Genova – Presentata questa mattina alla Camera di Commercio la settimana del Genova Food Week.

Un ricco calendario di appuntamenti enogastronomici che animeranno la settimana grazie alla nutrita partecipazione dei locali, in particolar modo nella zona del centro cittadino.

Locali, food corner, Mog e Arena Albaro Village saranno le location del festival in cui la ristorazione genovese sarà la protagonista.

Da domani e per una settimana i locali segnalati offriranno una ricca selezione di prodotti per far conoscere le tradizioni della tavola genovese.

