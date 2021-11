Savona – Indagini serrate sull’inquietante episodio di antisemitismo avvenuto ieri nel centro strico dove ignoti hanno tracciato la scritta “Juden” – ebreo in tedesco – e una croce celtica sulla vetrina di un negozio.

Un episodio squallido che ricorda da vicino i tragici giorni del nazismo tedesco quando scritte analoghe comparivano sui negozi e sulle abitazioni delle persone di religione ebraica e che annunciò lo sterminio programmato del popolo ebraico con i campi di concentramento.

Pagine della Storia che si sperava fossero dimenticate e che invece tornano drammaticamente attuali e che vanno contrastate con la massima decisione e durezza.

Al lavoro ci sono le forze dell’ordine che stanno vagliando le immagini riprese da molte telecamere della zona e che potrebbero fornire elementi utili a identificare l’autore o gli autori dello squallido gesto.

Ci si augura siano semplici bulletti in vena di stupidi scherzi ma non è escluso il gesto di personaggi vicini all’estrema destra neo-nazista.