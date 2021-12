Genova – Ancora ricercato l’uomo che ieri pomeriggio ha accoltellato la donna con cui convive al termine di una furibonda lite.

L’episodio è avvenuto in via Burlando a Staglieno dove un cittadino senegalese avrebbe ferito con una coltellata la convivente per poi fuggire.

Nella fuga avrebbe colpito anche un pensionato che se lo è trovato davanti e che ha ricevuto un calcio.

La donna è stata ricoverata in ospedale e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ma è caccia all’uomo per trovare l’aggressore e assicurarlo alla Giustizia.