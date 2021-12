Genova – Ancora un corteo dei No Vax e No green pass per le vie del centro cittadino. I manifestanti contrari ai vaccini e all’uso del green pass manifestano nella zona di viale Brigata Bisagno e muoveranno per via Barabino, piazza Palermo, piazza Alimonda, via Invrea, via Casaregis, via Trebisonda, corso Torino, via Pisacane, viale Brigata Bisagno per terminare in piazza della Vittoria.

Poche le mascherine e spesso carente anche il distanziamento anche nel corteo.

(foto di Archivio)