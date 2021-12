Genova – Si è ubriacata e ha derubato l’anziana ultranovantenne che assisteva da poche settimane la donna arrestata dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per il reato di rapina continuata e aggravata.

Nel pomeriggio di ieri la badante ha esagerato con l’alcol esagerando i comportamenti tanto da spaventare la donna che, immediatamente, ha chiamato un’amica che risiede nello stesso stabile subito arrivata in casa per controllare la situazione.

L’amica dell’anziana ha trovato la badante distesa a terra con una bottiglia di alcol vuota ma, sospettando un malore, le si è avvicinata.

Questo ha fatto infuriare la donna che l’ha aggredita gettandola a terra e facendola scappare. Reazione violenta anche nei confronti della sua assistita, scaraventata a terra mentre cercava di intervenire per difendere l’amica.

Una reazione violenta, apparentemente immotivata, fino a quando sul posto non sono arrivati i poliziotti chiamati dalla vicina: nel bordo superiore dei pantaloni, sotto il reggiseno e nei calzini aveva nascosto banconote da 50 euro per un totale di 1250 euro, denaro rubato dal cassetto dell’anziana. La badante ha avuto una reazione violenta anche nei confronti degli agenti che le hanno preso il denaro per restituirlo all’anziana tanto da colpire a calci e pugni un agente procurandogli lesioni guaribili in tre giorni.

Per la badante è quindi scattato l’arresto per rapina aggravata dalla minorata difesa delle vittime con il trasferimento nel carcere di Pontedecimo; per lei anche la denuncia per lesioni, resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.