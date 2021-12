Genova – Sette persone multate perché non indossavano la mascherina obbligatoria nella zona Gialle e ben 19 perché trovate sprovviste del necessario green pass all’interno di alcuni locali.

Raffica di controlli a Genova per l’emergenza coronavirus scattata oggi con l’ingresso in zona Gialla dell’intera regione.

Le forze dell’ordine controllano le fermate dei Bus, i locali e le vie cittadine dove è obbligatorio l’uso delle mascherine.