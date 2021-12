Genova – Grave incidente, questa mattina, nell’elegante quartiere di Albaro. Un’anziana di 90 anni è stata travolta da una vettura mentre attraversava la strada in via De Gasperi, in circostanze ancora tutte da chiarire.

L’anziana è stata scaraventata a terra e subito sono intervenuti alcuni passanti che hanno chiamato il 118.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha soccorso la donna e l’ha trasferita in ospedale.

Per l’età della paziente è stato attribuito il codice rosso e la donna potrebbe aver riportato alcune fratture ma saranno i controlli medici a stabilire la gravità della situazione.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità. Da tempo i residenti della zona chiedono che anche nella via vengano installati i dispositivi tutor per controllare la velocità e il rispetto dei semafori.