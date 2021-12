La Spezia – Continua a preoccupare l’andamento pandemico in Liguria.

L’aumento dei casi di positività al Coronavirus e la necessità di maggiori ricoveri, hanno portato l’Asl 5 spezzina ad attivare il Reparto di Pneumologia dello stabilimento ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana.

Lo ha fatto sapere in una nota la direzione ospedaliera spezzina.

“Dopo settimane di continuo monitoraggio della situazione ricoveri presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia – si legge – da oggi, 24 dicembre 2021, in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico e del conseguente incremento di pazienti affetti dal Covid-19 che necessitano di ricovero, ordinario e/o Day Hospital, la direzione generale di Asl 5 ha deciso di attivare il reparto di Pneumologia dello stabilimento ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana”.

I pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive di La Spezia saranno trasferiti in modo graduale nel reparto di Pneumologia di Sarzana in base alla valutazione clinica dello specialista di riferimento per garantire percorsi differenziati nei due ospedali e aumentare i posti letto.

Ancora, nella nota si legge: “L’Unità di Terapia Intensiva (UTI), già predisposta a Sarzana, resta, al momento, in stand-by in relazione all’evoluzione del quadro pandemico. Si fa presente, inoltre, che da questo momento, tutti i pazienti che dovessero risultare Covid 19 positivi saranno trasportati dal 118 presso il Pronto Soccorso del suddetto ospedale, dove è stata riattivata la postazione di pre-triage e sono stati tempestivamente allestiti percorsi separati sporco/pulito. I professionisti, medici ed infermieri, sono al lavoro per realizzare tempestivamente i nuovi assetti organizzativi. La Direzione coglie l’occasione per ringraziare tutti per lo sforzo profuso”.