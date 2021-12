Ben 643 nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti con poco meno di 5.000 test. Continua a crescere il numero dei casi di contagio in Liguria dove aumenta il numero delle persone ormai poco protette dall’ultima dose di vaccino ed in attesa della terza dose o addirittura della prima.

In 24 ore sono stati effettuati appena 2.927 tamponi molecolari e 1.677 tamponi antigenici rapidi come sempre accade nel fine settimana quando cala il numero dei test effettuati.

Alto comunque il numero dei casi di infezione scoperti, segno che la nuova ondata di pandemia sta entrando nella fase più calda trascinando la Liguria sempre più vicina alla zona Arancione o peggio.

Aumenta anche il numero dei decessi, fortunatamente solo di una unità nelle ultime 24 ore.

In rapido aumento, invece, il numero delle persone ricoverate negli ospedali, sono 28 in più in una sola giornata.

Sale a 41 il numero dei contagiati con sintomi gravi e che sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva. Di questi ben 29 non sono vaccinati.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 17

SAVONA (Asl 2): 116

GENOVA Asl 3: 385

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 5

LA SPEZIA (Asl 5): 120

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 26 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1958496 2927 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1484097 1677 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 141610 643 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13402 294

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2315 LA SPEZIA 1890 IMPERIA 3023 GENOVA 5630 Residenti fuori Regione/Estero 160 altro/in fase di verifica 384 TOTALE 13402

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 511 41 28 ASL1 113 7 3 ASL2 108 13 0 San Martino 55 7 9 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 93 5 6 Ospedale Gaslini 21 0 4 ASL3 globale 64 4 5 ASL 3 Villa Scassi 64 4 5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 3 0 ASL4 Sestri Levante 25 0 0 ASL4 Lavagna 5 3 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 27 2 1 ASL5 Sarzana 14 0 4 ASL5 Spezia 13 2 -3

* 29 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 9760 355 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 123655 348 Deceduti** 4553 1

**

data decesso sesso età luogo 23/12/2021 F 88 ASL1-Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1140 ASL 2 1383 ASL 3 3537 ASL 4 840 ASL 5 1268 Liguria 8168

Vaccinazioni – Dati 26/12/2021 ore 13:00

2.830.062 Consegnati (fonte governativa) 2.763.417 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati