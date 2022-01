Genova – Si chiama Edoardo il primo nato in Liguria nel 2022.

Il piccolo è venuto al mondo a Genova questa notte, poco dopo le 2.00.

Auguri alla famiglia e benvenuto piccolo Edoardo.

Auguri anche alla mamma e alla neonata protagoniste, ieri notte a Chiavari, di un finale d’anno particolare con un parto avvenuto in casa sotto la guida telefonica dei sanitari del 118.

La piccola è venuta al mondo in modo relativamente tranquillo e l’ambulanza ha potuto accompagnare lei e la mamma in ospedale per i controlli del caso.