Chiavari – Sono state trasferite in ospedale, mamma e figlia protagoniste, ieri notte, di un finale d’anno davvero particolare. La piccola ha deciso di venire al mondo nella notte della Fine dell’Anno e mentre la mamma chiamava l’ambulanza attraverso il 118, ha avuto le doglie ed è iniziato il travaglio.

Avendo già avuto un figlio la donna ha capito che l’ambulanza non sarebbe arrivata in tempo ed ha chiesto aiuto al 118 che, telefonicamente, ha guidato marito e partoriente nelle delicate operazioni del parto.

La piccola è venuta al mondo in modo relativamente tranquillo e l’ambulanza del 118 ha potuto accompagnare lei e la mamma, stanca ma felice, per in controlli in ospedale.