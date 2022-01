Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni di Nicola Rollando, agricoltore e allevatore molto conosciuto per la militanza politica nella sinistra della zona del Tigullio, che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un grave incidente con il trattore.

Rollando stava percorrendo una strada sterrata piuttosto ripida con il trattore quando il mezzo si è ribaltato per cause ancora da accertare e l’uomo è rimasto intrappolato sotto al mezzo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno sollevato il mezzo e liberato l’agricoltore e lo hanno affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino.

Secondo le prime informazioni Rollando avrebbe riportato diverse fratture e ferite gravi.