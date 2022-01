Genova – Lo storico marchio della pasticceria genovese Panarello apre un nuovo punto vendita in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso.

Il nuovo negozio aprirà a breve nei locali che furono di “Dolce e Salato” che si è spostato un poco più a nord ma resta solidamente aperto.

L’investimento, notevole, conferma l’attenzione del mercato commerciale per una zona che dovrebbe richiamare un flusso in aumento di clienti grazie all’apertura del nuovo centro commerciale dell’ex Mercato Ortofrutticolo.

Ad aprire sarà una nuova pasticceria-caffetteria con i prodotti del marchio storico e le prelibatezze ben note a Genova e oltre.

(foto di Giuseppe Grasso)