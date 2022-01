Genova – Hanno forzato una porta laterale e sono entrati nella sacrestia per rubare il denaro delle offerte. Ignoti ladri hanno colpito nella notte all’interno della chiesa di Sata Maria Immacolata di via Assarotti nel quartiere di Castelletto.

I malviventi hanno portato via denaro per circa 2mila euro e hanno danneggiato i locali della sacrestia cercando oggetti di valore ed altro denaro ma fortunatamente non hanno sottratto oggetti sacri o di culto.

E’ stato lo stesso parroco, don Gianluigi Ganabano a dare l’allarme chiamando i carabinieri che si sono precipitati sul posto ma senza trovare traccia dei ladri.

Oltre al danno economico e alle suppellettili della Canonica, i ladri hanno fatto saltare le visite guidate previste per la mattinata nell’ambito del progetto “le Chiese dei Rolli”.