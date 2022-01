Genova – Ha spaccato la vetrina di un negozio in via Novaro, nel quartiere di San Fruttuoso ma non ha rubato nulla.

Gli agenti della polizia hanno arrestato un 37enne per tentato furto aggravato e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il personale addetto alla vigilanza del negozio ha ricevuto un allarme intrusione la notte del 2 gennaio ed ha visto dalle telecamere interne un soggetto dentro al negozio.

Gli operatori della squadra Volante si sono precipitati sul posto verificando che la saracinesca era alzata e la porta a vetri era stata infranta con un tombino di ghisa asportato dal suolo stradale a pochi metri dal negozio e rinvenuto all’interno.

Il ladro, grazie alla descrizione fornita, è stato rintracciato a poche centinaia di metri dal luogo della spaccata. Addosso aveva un coltello a serramanico con la punta danneggiata, nonché un paio di guanti neri.

Il proprietario del negozio ha verificato il danneggiamento della porta e della saracinesca ma non ha constatato al momento nessun ammanco.