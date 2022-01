Savona – Da mercoledì 5 a domenica 16 gennaio 2022 torna PriamArt, rassegna artistica che espone nel Palazzo del Commissario le opere di Aurora Bafico, Balàzs Berzsenyi, Paola Bradamante, Rosa Brocato, Gianni Carrea, Teresa Fior, Corrado Leoni, Pier Giorgio Leva, Aldo Marrale (Maurice), Enrico Merli, Agnese Valle. La nona edizione di PriamArt, curata da Luciano Caprile, è organizzata da EventidAmare e dall’associazione culturale Liguria-Ungheria.

«Dopo otto edizioni e oltre due anni di stop forzato – racconta Pietro Bellantone, Presidente delle Associazioni Culturali EventidAmare e Liguria-Ungheria – PriamArt torna all’interno della Fortezza savonese. Nonostante le grosse difficoltà legate alla pandemia, nel corso dell’ultimo anno la nostra attività ha potuto lentamente riprendere già a maggio 2021 con l’evento “Tra Storia, Musica e Arte Sacra”, seguito tra luglio e agosto da tre mostre personali di Gianni Carrea, Enrico Merli e Aurora Bafico, allestite nella Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare e agli inizi di dicembre da un’esposizione personale dell’eclettica artista patavina Claudia Nicchio, realizzata all’interno di una Filiale di Padova di Banca Carige». Negli anni passati, grazie a PriamArt la Fortezza ha avuto l’onore di ospitare lavori di grandissimi Maestri dell’arte, come Giannetto Fieschi, Flavio Costantini, Aurelio Caminati e Luciano Caviglia, nonché importantissimi critici del calibro di Germano Beringheli, Daniele Grosso Ferrando, Stefano Bigazzi e Luciano Caprile. E proprio Luciano Caprile anche mostre pubbliche di artisti quali Carlo Carrà, Renato Guttuso, Arnaldo Pomodoro, Giorgio De Chirico e Fernando Botero, il curatore della nona esposizione di questo PriamArt 2022.

La Fortezza Priàmar rappresenta un prestigioso spazio espositivo. Durante PriamArt i visitatori possono ammirare al suo interno le opere di undici artisti di assoluto valore, dai molteplici e variegati stili pittorici e fotografici. La nona edizione dell’esposizione inaugura mercoledì 5 gennaio alle ore 16, alla presenza del curatore Luciano Caprile, del presidente di EventidAmare Pietro Bellantone e del Direttore Banca Carige Area di Savona Carlo Sambarino. Al termine della cerimonia istituzionale, è prevista una spiegazione dettagliata dei lavori degli artisti partecipanti da parte dello stesso Caprile. «Dall’alto della celebre fortezza che domina il mare e la città di Savona – aggiunge Luciano Caprile – esponiamo i lavori di alcuni tra i più interessanti artisti che operano nel nostro territorio. Dai paesaggi misteriosi di Aurora Bafico ai suggestivi scatti, incentrati sul delicato tema della violenza alle donne, dell’artista magiaro internazionale Balàzs Berzsenyi, presente questa volta come fotografo e non come scultore».

«PriamArt 2022 è un’importante iniziativa che prende origine e si svolge in uno dei siti che maggiormente caratterizzano non solo Savona, ma tutto il comprensorio della Provincia – evidenzia Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona – e, con la sua maestosità, la Fortezza del Priamàr rappresenta in maniera concreta la forza della nostra comunità, ancora di più in questo periodo di prova e di emergenza. È un significativo baluardo a difesa di tutti noi e dei nostri valori culturali e sociali». Dopo otto edizioni e due anni di interruzione per la pandemia, riprende la rassegna artistica organizzata da EventidAmare e dall’associazione culturale Liguria-Ungheria. «Dopo due anni di “tempo sospeso” – conclude Giuseppe Giacomini, Console Onorario di Ungheria per la Liguria – questa occasione ci sembra particolarmente significativa per riprendere l’attività culturale in presenza, partendo da una splendida tradizione di Eventi che la Fortezza del Priamàr ha ospitato per tanti anni, con crescente successo di pubblico e di critica».

L’esposizione è ad accesso libero e aperta tutti i giorni da mercoledì 5 a domenica 16 gennaio 2022, con orario continuato dalle 10:30 alle 18:00. L’ingresso è gratuito