Genova – Ennesimo guasto per la funicolare Zecca – Righi che anche questa mattina fa registrare un fermo per “problemi tecnici”.

Attivo il servizio sostitutivo tra le proteste degli utenti che lamentano i ripetuti disservizi.

La funicolare Zecca – Righi è tornata in servizio intorno alle 8 secondo quanto segnalato dal servizio Telegram Genova Alert