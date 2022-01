Genova – Partono oggi i saldi in Liguria e tanti saranno i “cacciatori di occasioni” tra gli scaffali dei negozi.

Dalle giacche ai maglioni, passando per scarpe e pantaloni, in tanti si ritroveranno alla ricerca di un prezzo scontato che faccia felice anche il portafogli.

E il primo giorno di saldi, a Genova, ha messo in fila decine di persone che già di prima mattina hanno atteso l’apertura dei negozi di abbigliamento di via XX Settembre.

Un capannello di persone, seppur distanziate, si è ritrovato davanti alle porte dei negozi prima che le saracinesche dei punti vendita potessero alzarsi per cercare di accaparrarsi per primi uno dei capi in promozione.

Una scena inaspettata per chi, questa mattina, si è trovato a passare sotto i portici di una delle principali strade dello shopping della città.