Oltre 90mila persone dovranno vaccinarsi contro il covid in Liguria per l’obbligo di Legge scattato per gli over 50 e nel frattempo si registra il nuovo record negativo di contagi e si fa sempre più vicino lo slittamento in zona Arancione dell’intera regione.

Ben 3.066 le persone infettate dal coronavirus scoperte nelle ultime ore grazie a 10.515 tamponi.

La maggior parte è stata scoperta in provincia di Genova (1.181) ma preoccupano anche i 789 casi scoperti in provincia di Savona seguita da La Spezia con 404, Imperia con 334 e la zona di Chiavari e del Tigullio con 358 casi.

Aumentano anche i ricoveri, dato che si conferma in crescita nell’andamento delle ultime settimane.

I ricoveri sono stati 40 in più per un totale di 647 pazienti ospedalizzati, di cui 44 in Terapia Intensiva.

Altri 9 i decessi registrati, per un totale da inizio pandemia di 4.644 vittime.

Il dettaglio dei nuovi positivi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 334

SAVONA (Asl 2): 789

GENOVA Asl 3: 1.181

•Chiavari e Tigullio Asl 4: 358

LA SPEZIA (Asl 5): 404

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 6 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.036.206 10.515 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.605.033 14.180 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 160.937 3.066 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 24.199 645

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 4.137 LA SPEZIA 4.101 IMPERIA 4.077 GENOVA 10.751 Residenti fuori Regione/Estero 253 altro/in fase di verifica 880 TOTALE 24.199

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 647 44 40 ASL1 140 8 3 ASL2 107 13 5 San Martino 82 4 13 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 129 6 5 Ospedale Gaslini 18 1 -3 ASL3 globale 82 7 3 ASL 3 Villa Scassi 82 7 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 32 2 3 ASL4 Sestri Levante 27 0 1 ASL4 Lavagna 5 2 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 57 3 11 ASL5 Sarzana 55 1 11 ASL5 Spezia 2 2 0



*30 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 14.798 358 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 132.094 2.412 Deceduti** 4.644 9

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 03/01/2022 M 85 EO Galliera 2 04/01/2022 F 81 ASL3- Ospedale Villa Scassi 3 04/01/2022 F 78 ASL3- Ospedale Villa Scassi 4 04/01/2022 F 91 ASL2- Ospedale Savona 5 04/01/2022 M 66 ASL2- Ospedale Savona 6 04/01/2022 F 78 EO Galliera 7 05/01/2022 M 89 EO Galliera 8 05/01/2022 M 90 EO Galliera 9 05/01/2022 M 82 ASL2- Ospedale Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 643 (dato aggiornato al 04/01/2022) ASL 2 1.976 ASL 3 6.285 ASL 4 1.133 ASL 5 1.636 Liguria 11.133

Vaccinazioni – Dati 06/01/2022 ore 13:00

2.929.009 Consegnati (fonte governativa) 2.882.483 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati