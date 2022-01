Chiavari – Curioso intervento per i Vigili del fuoco di Chiavari che hanno soccorso un cane di razza Bulldog francese rimasto incastrato con una zampa dentro lo scarico del lavandino.

L’animale ha infilato la zampa nello scarico ed è rimasto incastrato e dopo alcuni tentativi i proprietari, temendo che si ferisse in modo grave, hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono arrivati ma è stato necessario far intervenire un veterinario che ha somministrato un sedativo al cane in modo da farlo addormentare per poi procedere senza agitarlo troppo.

Una volta che il cane è stato sedato, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberarlo e riconsegnarlo ai proprietari.