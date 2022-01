Ancora decessi e contagi molto alti in Liguria a causa del coronavirus. I dati ufficiali del bollettino diffuso dalla Regione Liguria registrano 3 nuove vittime del covid e 1.532 nuovi casi di infezione da coronavirus scoperti con 5.881 tamponi molecolari a cui si aggiungono 12.057 test antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

A preoccupare è anche la diminuzione dell’età dei casi mortali. Anche oggi si registra il decesso di una persona sotto i 60 anni in provincia di La Spezia e più precisamente un 58enne deceduto all’ospedale Sant’Andrea.

Ancora molto alto il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, sono 46 in tutta la Liguria e ben 36 di loro non sono vaccinati.

Fortunatamente l’obbligo vaccinale introdotto dal Governo per gli over50 sta alzando considerevolmente il numero delle prenotazioni delle cosiddette “prime dosi” che interessano per lo più No Vax e persone che sino ad ora si erano opposte alla vaccinazione.

Per evitare sanzioni e la sospensione senza stipendio dal Lavoro, i non vaccinati con più di 50 anni dovranno essere vaccinati entro e non oltre il 31 gennaio.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 330

SAVONA (Asl 2): 324

GENOVA Asl 3: 387

Chiavari e Tigullio Asl 4: 133

LA SPEZIA (Asl 5): 356

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 9 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2056176 5881 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1642101 12057 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 166838 1532 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 27118 567

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 4711 LA SPEZIA 4633 IMPERIA 4533 GENOVA 11981 Residenti fuori Regione/Estero 285 altro/in fase di verifica 975 TOTALE 27118

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 701 46 -5 ASL1 139 8 0 ASL2 113 14 -6 San Martino 106 6 -5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 137 6 2 Ospedale Gaslini 23 1 -5 ASL3 globale 85 8 1 ASL 3 Villa Scassi 85 8 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 31 0 2 ASL4 Sestri Levante 29 0 3 ASL4 Lavagna 2 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 67 3 6 ASL5 Sarzana 65 1 6 ASL5 Spezia 2 2 0

* 36 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 16111 485 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 135058 962 Deceduti** 4662 3

**

data sesso età luogo 07/01/2022 F 91 ASL5-Ospedale Sarzana 07/01/2022 M 83 ASL2-Ospedale Albenga 07/01/2022 M 58 ASL5-Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 316 ASL 2 1982 ASL 3 6527 ASL 4 1088 ASL 5 1631 Liguria 11544



Vaccinazioni – Dati 09/01/2022 ore 13:00

2.929.029 Consegnati (fonte governativa) 2.912.682 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati