Ceriale (Savona) – Ha tentato di rubare l’auto di un carabiniere e, armato di coltello, ha colpito a pugni il militare che lo aveva sorpreso per poi finire disarmato a colpi di arti marziali.

E’ accaduto a Ceriale, in provincia di Savona.

Ieri sera il ladro, in 31enne irregolare e pregiudicato, notando un’auto in sosta in via Aurelia, ha deciso di avvicinarsi e provare a forzarla.

A sorprenderlo in flagrante è stato, però, il proprietario dell’auto, un carabiniere libero dal servizio ed esperto di arti marziali.

Il militare si è avvicinato ma il ladro lo ha colpito al volto con un pugno. Il carabiniere ha reagito disarmando l’uomo e bloccandolo fino all’arrivo dei colleghi della Compagnia di Albenga.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 31enne è stato trasferito nel carcere di Marassi, a Genova, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.