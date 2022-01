Genova – Colpo di scena nelle indagini sul misterioso ferimento, con una fucilata alle spalle, dell’imprenditore di Sestri Ponente colpito in via Sant’Alberto lo scorso 22 dicembre. Le forze dell’ordine avrebbero ascoltato il figlio con il quale risultano dissapori legati alla conduzione dell’impresa.

Secondo gli inquirenti, ad ingaggiare il feritore potrebbe essere stato proprio il figlio dell’imprenditore in una sorta di “faida” tutta familiare.

Non è ancora chiaro se lo scopo della fucilata fosse quello di uccidere ma il giovane risulterebbe indagato per omicidio dalla squadra Mobile di Genova coordinata dalla Procura.

Il giovane non avrebbe fatto ammissioni ma gli inquirenti sono convinti che sia stato lui ad organizzare il ferimento che è costato gravi ferite all’imprenditore.