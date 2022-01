Genova – Quasi un’ora per percorrere il tratto autostradale che separa Arenzano dal capoluogo ligure. Ancora caos sulla rete autostradale a causa dei cantieri che, anche nel fine settimana, restano attivi sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Prà.

Automobilisti e trasportatori ancora inferociti per i pesantissimi disagi patiti anche questa sera nel tratto autostradale tra Arenzano e Genova Aeroporto in direzione levante.

Le auto, incolonnate, procedevano a passo d’uomo e solo per chi era diretto verso la A26 Voltri – Gravellona Toce, la situazione di è sbloccata all’altezza di Voltri.

Per chi era invece diretto a Genova è proseguito il calvario fatto di restringimenti e cambi di corsia e, ancora di un lungo tratto in cui si procede su un’unica carreggiata con una sola corsia per senso di marcia.

E domani, domenica, si ripete, con l’incubo dei rientri dal fine settimana.

Disagi insostenibili che provocano danni incalcolabili al turismo alle prese con la crisi del covid e che da mesi deve affrontare l’incubo del viaggio in autostrada a causa dei continui cantieri.