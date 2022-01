Genova – Il caso del possibile potenziamento della Cava di Montanasco è approdato in consiglio regionale con il consigliere Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) che ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo in cui ha chiesto alla giunta di convocare un tavolo di concertazione con Città Metropolitana, Comune di Genova, Municipio IV Media Bisagno. ARPAL, ASL 3, COCIV, il commissario straordinario Scolmatore Torrente Bisagno e le aziende coinvolte per dare risposte ai cittadini in merito alla salute e alla viabilità relativo al potenziamento della cava a “Montanasco” nel Comune di Genova.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato, rispetto alla variante, che il traffico dei camion sarà organizzato tenendo conto del periodo più favorevole da un punto di vista ambientale e che nell’ambito della procedura di Via non sono stati ravvisati impatti negativi e non mitigabili circa la variante e sulle lavorazioni nella cava.

Rispetto ad una eventuale sovrapposizione fra il trasporto dei materiali derivanti dal Nodo ferroviario e quelli provenienti dallo scolmatore, Giampedrone ha illustrato le prescrizioni che sono state inserite.