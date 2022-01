La Spezia – Circolava per strada alla guida di una vettura ma la sua patente risulta sospesa da ben 7 anni. Un 55enne residente nel comune di Bolano è stato scoperto dagli agenti della polizia locale durante un controllo in via Lunigiana.

Quando lo hanno fermato ha provato ad inventare di aver dimenticato la patente a casa ma gli agenti si sono insospettiti ed hanno fatto un controllo al terminale scoprendo che, in realtà la patente dell’uomo risulta sospesa da ben 7 anni.

Alla contestazione è seguita una maxi sanzione che potrà arrivare a oltre 8mila euro e in più l’uomo perderà definitivamente la patente e potrà provare a riaverla non prima di due anni.

Al 55enne di Bolano potrebbe andare peggio visto che le normative prevedono che l’auto venga sequestrata e che possa essere ritirata definitivamente se l’uomo verrà nuovamente sorpreso a guidare senza patente nei prossimi mesi.

Resta da capire se l’uomo abbia deciso di prendere l’auto proprio oggi o se, invece, sia riuscito a farla franca per ben 7 anni.