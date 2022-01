Genova – Ha aperto la porta di casa ad una persona che si qualificava come tecnico dell’impianto di riscaldamento e si è risvegliata a terra, con la casa svaligiata.

E’ successo nel quartiere di Sturla, nel levante genovese, ad una pensionata di 80 anni che ha avuto la disavventura di aprire la porta al suo aguzzino.

L’uomo, con la scusa di un controllo all’impianto di riscaldamento, è riuscito ad entrare e poco dopo avrebbe spruzzato per aria una sostanza che ha rapidamente fatto perdere conoscenza all’anziana.

La donna si è risvegliata dopo alcune ore e ha scoperto di essere stata derubata di gioielli e denaro che nascondeva in casa.

Dopo aver lanciato l’allarme la polizia ha iniziato le indagini per identificare ed arrestare l’uomo che, con l’uso del narcotico, ha messo a rischio la vita della pensionata.

Un farmaco soporifero, infatti, può avere conseguenze letali su persone con problemi legati all’età o a malattie cardio circolatorie. Un’informazione che il ladro non potrebbe sostenere di non conoscere.

Di fatto, il malvivente ha rischiato consapevolmente di poter uccidere, con il suo operato, la vittima del furto.