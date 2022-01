Genova – Continuano i controlli per il rispetto delle regole imposte dalla pandemia da Coronavirus.

Nel corso della giornata di domenica gli agenti della Polizia Locale hanno controllato 121 persone in giro per la città combinando 13 multe.

Una persona è stata sanzionata perché non in possesso di green pass dove richiesto mentre altre 12 sono state quelle multate per l’assenza di mascherina a coprire naso e bocca.

Gli uomini della Locale hanno controllato anche 23 esercizi commerciali non trovando alcuna irregolarità.