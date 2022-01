Genova – Situazione complessa sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure sin dalle prime luci dell’alba con code sino a quattro chilometri sulla Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e Celle Ligure a causa di lavori.

Code vengono segnalate anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, sia in direzione Nord che verso il mare e sempre a causa di alcuni cantieri presenti sulle carreggiate.

Disagi tra Masone e il bivio tra la A26 e la A10 e sullo stesso tratto in direzione Nord

Non va meglio sull’Autostrada A12 Genova – Livorno dove si segnala coda in direzione Rosignano tra Recco e Chiavari per lavori.

Code anche in uscita ai caselli di Genova Est e Genova Ovest per il mancato assorbimento del traffico in uscita sulle strade cittadine.