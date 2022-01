Riccò del Golfo – Un cacciatore di 70 anni è stato il protagonista di un movimentato episodio nei boschi tra Riccò del Golgo e la Val Graveglia, nello spezzino. L’uomo era a caccia con il cane quando l’animale è caduto in un fosso pieno d’acqua e non riusciva a uscirne. Temendo che potesse annegare l’uomo ha cercato di scendere nel fosso e nel frattempo ha iniziato a urlare chiedendo aiuto.

Alcuni escursionisti lo hanno sentito ed hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino che hanno iniziato le ricerche della persona che si pensava fosse ferita.

Il cacciatore è invece riuscito a salvare il cane e ad uscire dal fosso senza ferite o danni e così, quando ha incontrato gli uomini del soccorso ha spiegato la situazione e dopo un’accurata visita per il cane e per il padrone, il cacciatore ha potuto riprendere la strada di casa.

Per lui solo un brutto spavento e un pò di imbarazzo per quanto avvenuto.