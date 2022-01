Zoagli – Auto in fiamme, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova Livorno, nel tratto tra Zoagli e Chiavari in direzione Livorno. Momenti di paura ma fortunatamente nessuna ferita per tre persone che viaggiavano sul mezzo.

L’auto ha improvvisamente iniziato a emettere fumo nero dal cofano e il conducente ha fatto a tempo ad accostare sulla corsia di emergenza, all’altezza della galleria Maddalena, al km 34, prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme.

I tre occupanti sono riusciti a scendere e a mettersi in salvo.

Il traffico si è bloccato in un punto dove l’autostrada è ridotta ad un unica carreggiata dove si viaggia a senso unico per ogni senso di marcia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i tre occupanti del veicolo e spento le fiamme.