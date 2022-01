Genova – Pesanti disagi per la circolazione stradale, nel centro, per il corteo No Vax e No Green pass organizzato per protestare contro la presenza – che non c’è stata – del presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova.

Prima del corteo i manifestanti si sono radunati in piazza Caricamento e senza alcuna mascherina in violazione palese delle normative che ne prevedono l’uso anche all’aperto.

Il corteo muove da piazza Caricamento verso piazza della Vittoria passando per via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, le gallerie di Portello e Corvetto, piazza Corvetto, via Serra, via De Amicis, via Fiume, via Cadorna e arrivo in piazza della Vittoria.

A “beffare” i No Vax e No Green pass la riunione del Consiglio dei Ministri a Roma che ha costretto Draghi a cancellare gli incontri e gli appuntamenti previsti.

Un centinaio di persone si era radunato in piazza Caricamento per ascoltare alcuni interventi per poi iniziare il corteo.