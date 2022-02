Bonassola – Nottata impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia intervenuti intorno all’una della scorsa notte per due diversi incendi boschivi sulle alture di Bonassola e di Monterosso.

I due fronti hanno visto impegnate le squadre del distaccamento di Brugnato, del distaccamento Volontario di Levanto e della Centrale della Spezia, con 3 autopompe, due autobotti e tre fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo, e un totale di 19 operatori che lavorano in sinergia con le squadre di volontari antincendio provenienti da tutta la provincia.

Il timore è che le fiamme possano estendersi e che l’origine sia dolosa in vista delle forti raffiche di vento previste per la giornata di oggi e che potrebbero trasformare un banale incendio in un disastro incontrollabile.