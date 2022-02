Sanremo (Imperia) – Il Festival di Sanremo si prepara a partire e scoppia il caso cannabis tra Ornella Muti e Matteo Salvini.

L’attrice, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata, ha espresso le sue posizioni sulla cannabis terapeutica, ricordando anche la madre e la malattia che l’ha colpita.

A far nascere la curiosità è stata la foto che ritrae Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli, entrambe sfoggiano dei ciondoli a forma di foglia di marijuana.

“Non giro per il festival donando canne” aveva scherzato la Muti per poi riprendere “spingo l’aspetto terapeutico della cannabis, non spingo assolutamente l’aspetto ludico della canna: mi spiace della polemica”.

Frasi che non sono andate giù a Matteo Salvini, Leader della Lega che, via social ha risposto: “La droga è morte, sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze”.