Genova – Ancora 13 decessi e 3.838 nuovi casi di contagio in Liguria nelle ultime 24 ore. Genova – Ancora 13 decessi e 3.838 nuovi casi di contagio in Liguria nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi di contagio sono emersi a fronte di 29.106 tamponi, di cui 7.738 molecolari e 21.468 antigenici rapidi.

Un dato che attesta l’avvio della fase discendente della pandemia anche se restano ancora preoccupanti i dati dei decessi.

Nell’ultima giornata sono stati infatti registrati 13 decessi, tra cui un uomo di Sanremo deceduto lo scorso 29 gennaio a Sanremo.

Scendono i ricoveri in ospedale, 23 in meno rispetto alla giornata di ieri per un totale di 737 pazienti assistiti nei nosocomi.

Di questi, 31 sono ricoverati in Terapia Intensiva; 20 sono i non vaccinati e 11 i vaccinati che hanno però un quadro clinico più complesso.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi di contagio

IMPERIA (Asl 1): 674

SAVONA (Asl 2): 715

GENOVA (Asl 3): 1.529

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 375

LA SPEZIA (Asl 5): 526

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 19