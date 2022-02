La Spezia – Era stato affidato ai servizi sociali ma ha violato le prescrizioni per questo è stato arrestato.

E’ accaduto alla Spezia.

Protagonista un 27enne condannato a 19 mesi di reclusione e 9 di arresto perché nel 2018 era stato fermato dalla Squadra Mobile dio un rocambolesco inseguimento mentre si trovava a bordo di un furgone rubato insieme dato di alterazione alcolica e privo di patente.

Dopo la condanna, l’uomo era stato affidato ai servizi sociali in prova con stringenti precauzioni come quella di non lasciare la provincia, di non frequentare pregiudicati e di mantenere un comportamento conforme alla legge.

Il 27 gennaio, dopo una chiamata al 112, l’uomo è stato fermato ubriaco sotto la casa dell’ex compagna mentre stava sradicando i campanelli del condominio.

Subito gli atti sono stati trasmessi al Magistrato di Sorveglianza che ha disposto la fine dell’affidamento ai servizi sociali.

Ieri pomeriggio gli operatori della Squadra Mobile hanno fermato il 27enne e lo hanno trasferito in carcere.

