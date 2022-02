Genova – Il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe essere nel capoluogo ligure mercoledì 9 febbraio e torna a mobilitarsi, sui social e nelle chat Telegram, il movimento No Vax e No Green pass che intende protestare contro i provvedimenti presi per l’emergenza covid.

Il premier Draghi dovrebbe essere a Genova (il condizionale ormai è d’obbligo dopo i numerosi cambi di programma dei mesi e giorni scorsi) per una visita al Porto dove sono previsti investimenti enormi, per una visita al Parco della Memoria nei pressi del punto dove è crollato il ponte Morandi uccidendo 43 persone e, infine, per una visita al cantiere del Terzo Valico, una delle opere pubbliche più reclamate dall’Unione Europea per i traffici commerciali.

Previsto (pare) anche un incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e con il sindaco di Genova, Marco Bucci che potrebbe tornare a “battere cassa” – nella sua doppia veste di primo cittadino e di commissario post Morandi – per i 53 milioni di euro di fondi stanziati da Roma e che potrebbero essere utilizzati per progetti ancora da realizzare in città.

Di certo le mosse del presidente del Consiglio Mario Draghi saranno attentamente seguite, nei prossimi giorni, dal movimento No Vax e No Green pass che da tempo “lo aspetta” per manifestare il proprio dissenso ai provvedimenti presi per fronteggiare la pandemia.

Per questo motivo i dettagli della visita ufficiale sono mantenuti riservati e saranno ufficializzati il più tardi possibile.

Il timore di un tam tam per una maxi manifestazione a Genova fa mantenere a tutti il massimo riserbo.