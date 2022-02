Sanremo – Addio ad Achille “Kiki” Pennellatore, 67 anni, storico esperto meteo della Liguria e volto noto delle Tv locali.

Dopo una lunga malattia non ce l’ha fatta l’esperto meteo celebre in tutta la Liguria – e non solo – per le sue previsioni precise e spesso “in lite” con strutture ben più attrezzate e ben finanziate.

Achille Pennellatore era conosciutissimo soprattutto nell’ambiente della Nautica per aver guidato per decenni il centro meteo di PortoSole Sanremo dal quale diramava bollettini meteo-mare praticamente infallibili.

Il primo a parlare di “fantaMeteo” per le previsioni fatte a più di 3 giorni di distanza.

Nei bollettini Meteo aveva inserito la “percentuale di errore” che cresceva mano a mano che il periodo di previsione era lontano.

Un esperto a tutto tondo, spesso critico per la spettacolarizzazione del Meteo e per le previsioni “sbagliate” fatte da centri di rilevanza regionale e nazionale.

Da tempo malato, Achille Pennellatore aveva superato alcune fasi dure della malattia ma l’ultimo peggioramento è risultato fatale.